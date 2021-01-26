بهدف التصريحات... ترامب يؤسس مكتبا للظهور العام في فلوريدا

كشفت وسائل إعلام أمريكية قيام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتأسيس مكتب للظهور العام والتصريحات الرسمية من أجل العمل في المستقبل.

وتحدثت وسائل الإعلام أمريكية عن قيام الرئيس الأمريكي السابق، أمس الاثنين، بإنشاء مكتب لمرحلة ما بعد الرئاسة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، معتبرة أن ترامب أنشأ وسيلة للظهور العام والتصريحات العامة في المستقبل.

بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب، نقله موقع "thehill"، سيدير ​​"مكتب الرئيس السابق" مراسلات ترامب وبياناته العامة وظهوره وأنشطته الرسمية.

وجاء في البيان أن "الرئيس ترامب سيكون دائما وإلى الأبد نصيرا للشعب الأمريكي".

وأشار الموقع إلى أن اسم المكتب يؤكد التكهنات بأن ترامب قد لا يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، وهو أمر لم يحسمه هو أو مستشاريه بشكل قاطع.

ولم يصدر ترامب أي تصريحات منذ مغادرته البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إلى منزله الخاص في بالم بيتش، خصوصا بعد أن تم حظر حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خلفية أحداث الكابيتول.

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس السابق قد يقيم في فلوريدا مع عدد من "المستشارين المخلصين"، ونقلت عن حلفاء ترامب، أن الأخير عازم على مواجهة "تحديات الجمهوريين" الذين يعتقد أنهم ظلموه في نتائج الانتخابات.

وتسلم مجلس الشيوخ الأمريكي من مجلس النواب، أمس الاثنين، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، تمهيدا لإجراء محاكمة العزل مطلع فبراير/ شباط.

وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن "بايدن أبدى تشكيكا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة".