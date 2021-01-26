تركيا ترسل طائرة تحمل مستشارين عسكريين إلى العراق... صور

أرسلت وزارة الدفاع التركية عددا من المستشارين العسكريين على متن طائرة تركية، اليوم الثلاثاء، إلى بغداد بهدف دعم الجيش العراقي.

نشرت وزارة الدفاع التركية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بيانا أشارت فيه إلى إرسال عدد من المستشارين العسكريين إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، تتضمن البعثة التركية 25 مستشارا عسكريا على رأسهم ضابط برتبة عميد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "مستشارونا العسكريون ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو بالعراق".

Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti. Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/ljjg9EHExV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2021

وأضافت الوزارة، في منشورها الذي أرفقته مع صورة تظهر الطاقم العسكري بجانب الطائرة التركية: "سيؤدي 25 عنصرًا أحدهم برتبة عميد مهامًا ضمن بعثة الناتو في العراق".

الجدير بالذكر، أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أجرى الأسبوع الماضي، زيارة إلى العراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل، كانت مثمرة وناجحة، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة، بحسب الوكالة.

وقال أكار في تصريحات أدلى بها على خلفية الزيارة، إنه "بعد المحادثات المكثفة، لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول الكثير من الملفات، وهذا أمر يبعث السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول العديد من المسائل".