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    طائرة عسكرية تركية تحمل مساعدات طبية

    تركيا ترسل طائرة تحمل مستشارين عسكريين إلى العراق... صور

    © AP Photo / Patrick Semansky
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    أرسلت وزارة الدفاع التركية عددا من المستشارين العسكريين على متن طائرة تركية، اليوم الثلاثاء، إلى بغداد بهدف دعم الجيش العراقي.

    نشرت وزارة الدفاع التركية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بيانا أشارت فيه إلى إرسال عدد من المستشارين العسكريين إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

    وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، تتضمن البعثة التركية 25 مستشارا عسكريا على رأسهم ضابط برتبة عميد.

    وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: "مستشارونا العسكريون ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو بالعراق".

    وأضافت الوزارة، في منشورها الذي أرفقته مع صورة تظهر الطاقم العسكري بجانب الطائرة التركية: "سيؤدي 25 عنصرًا أحدهم برتبة عميد مهامًا ضمن بعثة الناتو في العراق".

    الجدير بالذكر، أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أجرى الأسبوع الماضي، زيارة إلى العراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل، كانت مثمرة وناجحة، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة، بحسب الوكالة.

    وقال أكار في تصريحات أدلى بها على خلفية الزيارة، إنه "بعد المحادثات المكثفة، لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول الكثير من الملفات، وهذا أمر يبعث السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول العديد من المسائل".

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش العراقي, طائرة, العراق, تركيا
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