هولندا...المحتجون يفجرون جسرا في ظل استمرار احتجاجات ضخمة... فيديو

وأثار قرار حظر التجول في هولندا حتى 9 فبراير/شباط غضبا عام، وقام المحتجون بتفجير جسر ليلة الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني في أمستردام.

وتداول النشطاء مقطع فيديو للتفجير، حيث يظهر العديد من الأشخاص وهم يضعون عبوات على الجسر، يفترض أنها تحتوي على وقود. وبعد ذلك، أشعلوا النار في الحاويات وركضوا إلى مسافة آمنة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

Rioters blow up a bridge in Amsterdam pic.twitter.com/0z0pCg6Ory — Subject Access (@SubjectAccesss) January 25, 2021

وينص قرار حظر تجول على منع المواطنين من مغادرة منازلهم من الساعة 21:00 مساء إلى الساعة 4.30 فجرا. وتجري اشتباكات مع الشرطة في مدن مختلفة من البلاد، وقد لوحظت حالات سرقة وحرق متعمد وتدمير للممتلكات.

NETHERLANDS: The torching of the Covid19 testing centres pic.twitter.com/0FiXC1j3rA — Politikḗ (@city_affairs) January 24, 2021

وتم فرض حظر التجول في هولندا، في 22 يناير/كانون الثاني، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. واستمرت الاحتجاجات بشأن ذلك في البلاد منذ يوم الأحد الماضي.