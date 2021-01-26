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    التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - عسقلان، إسرائيل، 28 أبريل 2020

    إصابة إسرائيليين بكورونا بعد الجرعة الثانية من لقاح فايزر

    © REUTERS
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    أعلنت منظمة مكابي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في إسرائيل إصابة أقل من 0.01 في المئة من الذين تلقوا لقاح شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 بالفيروس بعد أكثر من أسبوع من تلقي الجرعة الثانية.

    وأشارت النتائج الأولية التي نشرتها المنظمة إلى أن من بين 128600 شخص تلقوا الجرعتين لم يصب سوى 20 فقط بالفيروس منذ ذلك الحين، بحسب بيان نشرته "رويترز".

    جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    43% من الإسرائيليين جرى تطعيمهم بلقاح "فايزر"... والسلطات ترصد آثارا جديدة له

    وبحسب البيان: "وفقا لخبراء مكابي فإن هذه بيانات أولية لكن الأرقام مشجعة للغاية".

    وبدأ الإسرائيليون في تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتزود إسرائيل شركة فايزر بتحديثات أسبوعية للبيانات حول حملة التطعيم الخاصة بها بموجب اتفاقية تعاون قد تساعد البلدان الأخرى في تحسين حملات التطعيم لديها.

    وجاء في بيان مكابي: "تعلن مكابي أن من بين 20 شخصا أصيبوا بالعدوى يعاني 50 في المئة منهم أمراضا مزمنة. عانى جميع المرضى من وعكة خفيفة مع أعراض تشمل الصداع والسعال والضعف أو التعب. لم ينقل أي شخص للمستشفى أو ارتفعت درجة الحرارة إلى فوق 38.5 درجة مئوية. تم فحص معظم المرضى للكشف عن كوفيد-19 بسبب المخالطة مع مريض تم التحقق من إصابته".

    وتلقى أكثر من 2.6 مليون إسرائيلي جرعة واحدة من اللقاح، في حين حصل 1.2 مليون على الجرعتين من أصل نحو تسعة ملايين نسمة.

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, فيروس كورونا
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