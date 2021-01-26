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    الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020

    في بريطانيا... توقعات بفرض حجز فندقي إلزامي على القادمين

    © AP Photo / Niklas Halle'n
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    قال وزير التطعيمات في الحكومة البريطانية إنه سيتم الإعلان عن الحجر الصحي الإلزامي في الفندق في وقت لاحق.

    وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز"، تحدث الوزير البريطاني عن أنه "سيكون هناك إعلان بشأن هذه المسألة في وقت لاحق اليوم".

    طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
    © AP Photo / Neil Hall
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    وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على الناس تأجيل حجز عطلة الصيف، أجاب: "بالتأكيد"، مضيفا: "أعتقد أن الوقت مبكر جدا".

    وقال: "لا يزال هناك 37000 شخص في المستشفى مصابين بكورونا في الوقت الحالي، ومن السابق لأوانه حتى التكهن بشأن الصيف".

    وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد أكدت في معرض ردها على سؤال عاجل في مجلس العموم أن الوزراء لن يترددوا في اتخاذ مزيد من الإجراءات، لحماية المملكة المتحدة من متغيرات فيروس كورونا.

    في المقابل، قالت مصادر أخرى إن الآراء لا تزال متباينة بين الوزراء حول ما إذا كان ينبغي تطبيق القيود على الوافدين من جميع البلدان إلى المملكة المتحدة، أو فقط على أولئك الموجودين في قائمة محظورة.

    ويؤكدون أن هذه الخطوة ستكون ضربة أخرى لصناعة السفر، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يعود السفر إلى الخارج غير المقيد هذا الصيف.

    وقال نيك توماس سيموندز، وزير داخلية الظل في حزب العمال، إن المطلوب هو "نظام حجر صحي فندقي شامل".

    وقال لنواب البرلمان: "لا يمكن أن يقتصر الأمر على حفنة من الدول التي تترك فجوات في دفاعاتنا ضد سلالات مختلفة من الفيروس تظهر في جميع أنحاء العالم، ويجب على الحكومة أن تعلن حزمة دعم قطاع الطيران".

    من جانبه قال بول تشارلز، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات السفر "ذا بي سي أجينسي"، إن نحو 15000 مسافر يأتون إلى المملكة المتحدة يوميًا في الوقت الحالي، مؤكدا أن وضعهم جميعًا في الفنادق يعني استخدام مواقع "عبر المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أنه "ليس من الضروري أن يكونوا جميعًا داخل فنادق بالمطارات".

    يذكر أنه من المقرر أن يجتمع كبار وزراء الحكومة اليوم الثلاثاء للنظر في المزيد من قيود السفر.

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