خارجية كوريا الجنوبية: نسعى إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع إدارة بايدن

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سيئول تسعى إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع إدارة "جو بايدن" في موعد مبكر.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، جاء إعلان الخارجية، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستضع سياساتها المتعلقة بكوريا الشمالية بالتعاون مع كوريا الجنوبية والحلفاء الآخرين.

وقال تشوي يونغ-سام المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال حول خطة الحكومة لعقد قمة بين "مون" و"بايدن": "موقف حكومتنا هو أننا نعتزم السعي إلى إجراء التبادلات رفيعة المستوى مع إدارة "بايدن" في وقت مبكر".

وأضاف: "... ونلاحظ بدرجة خاصة حقيقة أن إدارة "بايدن" قالت إنها ستتشاور عن كثب مع حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية (حول استراتيجية تجاه كوريا الشمالية)".

وتابع: "سيئول ستعمل مع واشنطن لتحقيق هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل وتحقيق السلام الدائم".