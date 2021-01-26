ميركل عن كورونا: الأمور تفلت من بين أيدينا

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إدارة أزمة جائحة كورونا في بلادها، مطالبة بالتعامل بصرامة أكثر للسيطرة على الوباء في البلاد.

ونقل موقع الإذاعة الألمانية عن صحيفة "بيلد"، اليوم الثلاثاء، أن انتقادات ميركل كانت خلال مؤتمر عقد الأحد الماضي، عبر الفيديو مع رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات.

وذكرت الصحيفة الألمانية استنادا إلى مشاركين في المؤتمر، أن ميركل قالت: "الأمور تفلت من بين أيدينا. يتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، وإلا فإننا سنعود إلى ما كنا عليه في غضون 14 يوما".

وأشارت الصحيفة إلى أن ميركل "انتقدت أيضا سفر الكثير من الألمان إلى الخارج، وأنه في فترة عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) كان يسافر يوميا 50 ألف ألماني إلى جزر الكناري وجزر المالديف".

وتساءلت ميركل: "لماذا لا يمكننا حظر هذه السفريات؟"،

وتابعت: "يتعين تخفيف حركة النقل الجوي على نحو يحول دون وصول الأفراد إلى أي مكان... ألمانيا بحاجة إلى نظام حدودي أكثر صرامة".

ووصفت ميركل طفرات فيروس كورونا بأنه أشبه بالعيش "على برميل بارود"،

وأكدت المستشارة الألمانية أن "إعادة فتح المتاجر والمطاعم في منتصف شباط/فبراير المقبل غير مؤكد"، لافتة إلى أنه في حالة إعادة الفتح فلا بد أن يكون الترتيب على النحو التالي: مراكز الرعاية النهارية والمدارس أولا، ثم المتاجر، ثم المطاعم.

وحسب أحدث تقرير يومي لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ستة آلاف و408 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وسجل المعهد 903 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.