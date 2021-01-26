ظريف: العلاقات الإيرانية الروسية "أطول من تاريخ أمريكا"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، أن "تاريخ العلاقات الإيرانية-الروسية أطول من تاريخ أميركا".

وقال ظريف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم في موسكو، إن "إيران على عكس واشنطن، التزمت ببنود الاتفاق النووي، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تلتزم بتعهداتها حتى خلال حكم أوباما".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أشار ظريف إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة "اكتفت حتى الآن بالتصريحات فقط ولم تنفذ شيئا على أرض الواقع".

وبيّن ظريف أنه، وبناء على تصريحات قائد الثورة الإسلامية في إيران، "يمكن العودة إلى الاتفاق النووي إذا ما تم رفع الحظر" عن بلاده.

وشدد ظريف في تصريحاته على أن تاريخ العلاقات التي تجمع إيران وروسيا "أطول من تاريخ أمريكا وأن البلدين لديهما رؤى متقاربة للغاية بالنسبة للعديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن والقوقاز"، مؤكدا أن هذه العلاقات "لا تعتمد على أحد"، بحسب الوكالة.

ونوه ظريف إلى ضرورة "توقف الولايات المتحدة عن محاولاتها للمساس بالعلاقات بين إيران وروسيا ودول أخرى".

وبدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، من موسكو، أنه من المقرر عقد اللقاء القادم في "صيغة أستانا" في شهر شباط/فبراير، في مدينة سوتشي الروسية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف: "لقد نسقنا المواقف بشأن التسوية السورية. صيغة أستانا تعمل وهناك حاجة لها. لقد تحدثنا عن الإعداد للقاء المقبل في صيغة أستانا، والذي من المقرر عقده في شهر شباط/فبراير بمدينة سوتشي".