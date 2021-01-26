وزير: لا حالات كورونا خطيرة بين الإسرائيليين الذين تلقوا لقاح فايزر

وقال يولي إدلشتاين وزير الصحة في إسرائيل إن بلاده لم تسجل حالة واحدة خطيرة بين الإسرائيليين الذين تلقوا جرعتي لقاح فايزر/ بيونتيك.

وأضاف الوزير، أمام لجنة برلمانية إن "عدد الإصابات الجديدة ودخول الحالات الخطيرة أو الحرجة للمستشفيات بسبب تداعيات كوفيد-19 بلغ الآن أرقاما قياسية"، بحسب "رويترز".

وتابع: "ليس هناك اعتلال خطير"، حسب علمه، بين الإسرائيليين المؤهلين لشهادة التطعيم وهي شهادة تصدرها الدولة بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وهي المرحلة التي تقول عندها شركة فايزر إن اللقاح يكون فعَالا بنسبة 95 في المئة.

وقال الوزير: "0.014 أصيبوا بأنماط أخف من كوفيد-19".

وطعمت إسرائيل بالفعل وبشكل كامل أكثر من 6 ستة في المئة من السكان بجرعتي لقاح فايزر/بيونتيك.

وطبقا لأرقام وزارة الصحة فقد تلقى 23 في المئة الجرعة الأولى وتلقى أكثر من ستة في المئة الجرعة الثانية التي تُعطى بعد ما بين 21 و28 يوما من الأولى.

وبعد أسبوع من بدء التطعيم فرضت إسرائيل ثالث عزل عام فيها، والذي يقول مسؤولون إن من الممكن أن تكون هناك حاجة لتمديده حتى فبراير/ شباط.

وتلقي إسرائيل باللائمة على السلالات الأسرع انتشارا والتي نشأت في الخارج في انتكاس محاولاتها لوقف تفشي الفيروس.