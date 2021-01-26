"إذلال للملكة"... ملك تايلاند يفاجئ عشيقته بهدية عيد ميلاد غير متوقعة.. صور

فاجأ ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، عشيقته بهدية كبيرة جدا بمناسبة عيد ميلادها، بعد أن سجنت سابقا بسبب "عدم احترامها" لزوجته الملكة.

وأفادت مصادر إعلامية بقيام الملك التايلاندي بـ"صنع التاريخ" من خلال جعل عشيقته الملكة الثانية في البلاد، في حالة تعتبر الأولى من نوعها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توج الملك التايلاندي عشيقته، بسينينات وونجفاجيراباكدي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد ميلادها السادس والثلاثين.

🇹🇭#Thailand’s King Vajiralongkorn with The Royal Noble Consort Sineenat Bilaskayalani made merit and released aquatic animals to mark Sineenat’s birthday on 26 Jan 2021 at Wasukri Pier #Bangkok.



📸 Thai Royal Office #KingVajiralongkorn #SineenatWongvajirapakdi #ThaiRoyalFamily pic.twitter.com/MrRAUiZ4PP — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) January 26, 2021

وارتدى الزوجان معاطف زرقاء متطابقة أثناء إطلاقهما للأسماك والطيور في احتفال بوذي بمناسبة عيد ميلادها في رصيف واسوكري في مدينة بانكوك.

وكانت سينينات قد عينت في منصب القرينة الملكية لفاجيرالونغكورن، وهي أول من حمل هذا اللقب منذ قرن، ليتم سجنها لاحقا بسبب إهانة الملكة، بحسب صحيفة "bild".

وبحسب وسائل الإعلام، بقيت سينينات مختفية عن الأنظار العام الماضي حتى شهر أغسطس / آب، حيث شاع في البلاد خبر احتجازها في أحد السجون مع تكهنات عن وفاتها.

لكن تم إعادتها مرة أخرى كقرينة للملك، ليتم بعدها ترقيها لدرجة الملكة كأحد أعلى المراتب الرفيعة في البلاد، في موقف وصف بأنه "إذلال كبير للملكة الأولى سوديثا البالغة من العمر 42 عامًا".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه يمكن النظر إلى سينينات على أنها "أداة علاقات عامة" حيث يأتي تعيينها كثاني ملكة لتايلاند في ظل "منعطف سياسي متوتر بالنسبة للملك الذي واجه احتجاجات على مدى شهور".