"إذلال للملكة"... ملك تايلاند يفاجئ عشيقته بهدية عيد ميلاد غير متوقعة.. صور

🇹🇭#Thailand’s King Vajiralongkorn with The Royal Noble Consort Sineenat Bilaskayalani made merit and released aquatic animals to mark Sineenat’s birthday on 26 Jan 2021 at Wasukri Pier #Bangkok.



📸 Thai Royal Office #KingVajiralongkorn #SineenatWongvajirapakdi #ThaiRoyalFamily pic.twitter.com/MrRAUiZ4PP