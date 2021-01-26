خبراء منظمة الصحة العالمية يناقشون لقاح "سبوتنيك V" مجددا في 28 ـ 29 يناير

يعقد خبراء من منظمة الصحة العالمية اجتماعًا دوريًا لمناقشة لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني، وفقًا للنشرة الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية حول التقدم المحرز في تقييم اللقاحات ضد "كوفيد 19".

تشير الوثيقة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات حول اللقاح الروسي، وطلبت منظمة الصحة العالمية بيانات إضافية من الشركة المصنعة.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أعلن، يوم الاربعاء الماضي، عن تقديم السلطات الروسية طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس "كورونا" المستجد في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير/ شباط المقبل، لكن وحسب وجهة نظر القراء، فمن المحتمل أن لا توافق الولايات المتحدة الأمريكية على الترويج للقاح الروسي حتى يتم بيع لقاحها "فايزر".

وقال المتحدث باسم الصندوق: "قدّم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي طلبا لتسجيل هذا اللقاح، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير/ شباط المقبل"، حسبما نقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأضاف المتحدث: "إن خبراء الوكالة الأوروبية للدواء قد أجروا، أمس، مشاورات علمية مع مطوري اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وشارك فيها أكثر من 20 خبيرا دوليا في العالم".

وسيتم إرسال المستندات المطلوبة، مثل النتائج المؤقتة من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة الجارية، ومراجعتها عند ظهورها، وعلى أساسها، ستقرر الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن ترخيص اللقاح الروسي "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي.