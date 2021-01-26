بسبب تصاعد العنف... نيجيريا تعين قيادة جديدة للجيش

أعلن متحدث باسم الرئاسة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمد بخاري عين قيادة عليا جديدة للجيش.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث الرئاسي أن ليو إيرابور تولى منصب رئيس أركان الدفاع، حيث أسندت إليه مهام الإشراف على الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وذكر أن بخاري وجّه الشكر لرؤساء الأفرع المنتهية خدمتهم على "إنجازاتهم الهائلة" ضمن جهود تحقيق السلام في البلاد.

وأوضح المتحدث أن بعض رؤساء الأفرع استقالوا في حين أحيل آخرون للتقاعد.

يأتي هذا في ظل صعود تنظيم "داعش"- ولاية غرب أفريقيا- الإرهابي (المحظور في روسيا) بعد أن كان في السابق جزءا من بوكو حرام.

وكانت الآمال تزايدت في أعقاب النجاحات التي حققها الجيش في البداية للحد من خطورة جماعة بوكو حرام في 2015 و2016 ولكن تخلى الجيش مؤخرا عن الكثير من مكاسبه.

وحاليا أصبحت هناك أجزاء من شمال شرق أكبر دول أفريقيا سكانا وأكبر دول القارة إنتاجا للنفط خارج سيطرة الحكومة.

وتقف قوات الجيش في مواقع دفاعية، حيث يتعرضون للقتل باستمرار برصاص المسلحين عندما يخرجون في دوريات.