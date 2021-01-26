أمريكا تعين وزير خارجية جديدا

واشنطن - سبوتنيك. وفي جلسات الاستماع لتأكيد ترشيحه، أيّد بلينكين صياغة موقف جاد من الولايات المتحدة تجاه التحديات من قبل روسيا، لكنه شدد على أن إدارة بايدن تعتزم تمديد الاتفاقية الإستراتيجية الوحيدة المتبقية مع روسيا، "ستارت- 3".

كما أعلن عن ضرورة مراجعة السياسة الخارجية التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ويشار إلى أن بلينكين، شريك قديم للرئيس جو بايدن، وقد عمل في منصب النائب الأول لمستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة والنائب الأول لوزير الخارجية.

وكان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي قد أفاد، في وقت سابق، بأن سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ناقشا، يوم أمس الاثنين، تمديد معاهدة "ستارت-3" وآفاق تطوير التعاون في المجال الأمني، وجرت المكالمة الهاتفية بمبادرة من واشنطن.

وفيما يخص الاتفاق النووي مع إيران أبدت الإدارة الأمريكية الحالية استعدادها للعودة إلى هذا الاتفاق في حال التزام إيران به.