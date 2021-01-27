مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل قرار محاكمة ترامب حتى 9 فبراير

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، بالإجماع لصالح تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دوره في أعمال الشغب الدامية في مبنى الكابيتول، حتى يوم 9 فبراير/شباط.

واشنطن – سبوتنيك. كان مجلس الشيوخ الأمريكي، تسلم مساء يوم الاثنين، التشريع الخاص بعزل ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.



ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ويرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.

وأبدى بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.