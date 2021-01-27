كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا

تلقت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كامالا هاريس، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة "موديرنا" .

أخذت نائبة الرئيس جرعة التطعيم يوم الثلاثاء للقاح "موديرنا" في المعهد الوطني للصحة بالقرب من واشنطن.

Vice President Kamala Harris receives her second dose of the coronavirus vaccine: "It was really painless" pic.twitter.com/uMxIA3pP9x — CNN Politics (@CNNPolitics) January 26, 2021

يذكر أن كامالا هاريس تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما تلقى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الجرعتين في 21 ديسمبر/ كانون الأول و11 يناير/ كانون الثاني على التوالي.

وسجلت السلطات الأمريكية، سابقا، لقاحي "موديرنا" و"فايزر" للتطعيم ضد فيروس كورونا. ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي كورونا المعتمدين في الولايات المتحدة (فايزر وموديرنا).