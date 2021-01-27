"غادروا أماكنكم فورا"... إسرائيل توجه تحذيرا عسكريا إلى سكان لبنان وغزة

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء أمس الثلاثاء، تحذيرا إلى سكان لبنان وقطاع غزة الفلسطيني داعيا إياهم إلى مغادرة أماكنهم.

فخلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، وجه كوخافي تهديدا إلى سكان لبنان وقطاع غزة قائلا:

"غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ والقذائف، هذه المناطق ستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي. من يقرر عدم المغادرة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة".

#كوخافي: أقول لسكان قطاع غزة: بإمكانكم ان تكونوا في مكان آخر من ناحية مستوى الحياة كننا لن نستطيع التقدم أكثر من السقف الذي حددناه في المجال المدني دون حل قضية المفقودين والأسرى وعودتهم الى ديارهم — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 26, 2021

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: "في مواجهة المحور الشيعي الذي يمتد من إيران مرورا بالعراق وسوريا ولبنان تبلور تحالف إقليمي قوي يبدأ من اليونان وقبرص ومصر والأردن ودول الخليج العربي حيث تقف دولة إسرائيل داخل هذا التحالف".

#عاجل #كوخافي: في مواجهة المحور الشيعي الذي يمتد من إيران مرورًا بالعراق وسوريا ولبنان تبلور تحالف إقليمي قوي يبدأ من اليونان وقبرص ومصر والأردن ودول الخليج العربي حيث تقف دولة إسرائيل داخل هذا التحالف. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 26, 2021

وتابع كوخافي، موجها رسالة لسكان لبنان وغزة: "سنلتزم بالقانون الدولي وسوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الآن السكان في لبنان أو في غزة أنه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون أنها مكتظة بالصواريخ وفي ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا"، حسب قوله.

#كوخافي:سنلتزم بالقانون الدولي وسوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الان السكان في لبنان أو في غزة انه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون انها مكتظة بالصواريخ وفي ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 26, 2021

​وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد أكد خلال هذا المؤتمر، أن "جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون "خطأ". وقال إن "العودة للاتفاق النووي الموقع في 2015 حتى وإن كان اتفاقا مماثلا بعد العديد من التحسينات أمر سيء وخاطئ من وجهة نظر عملياتية واستراتيجية".

فيما أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من قبل إسرائيل. وقال روانجي، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال اجتماع للأمم المتحدة، "إسرائيل تواصل الكذب والخداع لإظهار أن برنامجنا النووي يشكل تهديدا للمنطقة".