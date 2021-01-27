مكتب روحاني يرد على تهديد قائد الأركان الإسرائيلي ويذكره بالجيش والحرس الثوري

رد مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على التصريحات التي جاءت على لسان قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بشأن وضع خطط جديدة لمواجهة إيران.

وصف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، تصريحات قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بأنها "بلا قيمة"، مشددا على أن هذه التصريحات تأتي ضمن إطار الحرب النفسية التي تديرها إسرائيل، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن إيران "لن تتردد في الدفاع عن أمننا القومي في مواجهة أي تهديد"، مبديا استعداد قوات الجيش الإيراني والحرس الثوري للتصدي لأي تحد"، موضحا في الوقت ذاته، أن "طهران لا تنوي مهاجمة أي دولة لكنها لن تتوانى في الدفاع عن نفسها".

​وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد أكد خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، أن "جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون "خطأ". وقال إن "العودة للاتفاق النووي الموقع في 2015 حتى وإن كان اتفاقا مماثلا بعد العديد من التحسينات أمر سيء وخاطئ من وجهة نظر عملياتية واستراتيجية".

فيما أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات من قبل إسرائيل. وقال روانجي، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال اجتماع للأمم المتحدة، "إسرائيل تواصل الكذب والخداع لإظهار أن برنامجنا النووي يشكل تهديدا للمنطقة".