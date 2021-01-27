مدير مكتب روحاني: إدارة بايدن مستقلة وإسرائيل لم تعد تتحكم بالقرار الأمريكي

أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن "مستقلة"، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تعد "تتحكم في القرار الأمريكي، برحيل الرئيس السابق دونالد ترامب".

طهران- سبوتنيك. وقال واعظي في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأربعاء إن "تهديدات الكيان الصهيوني (إسرائيل) المستمرة، جزء من حرب نفسية لا قيمة لها.. ويجب على الكيان الصهيوني أن يفهم أن ترامب ذهب وزمنه انتهى، والقرار الأمريكي لم يعد في يد إسرائيل".

وأضاف واعظي، أن "الإدارة الأمريكية الجديدة مستقلة وربما لاتخضع لأحكام تل أبيب وهذا أمر يسبب الإزعاج للكيان الصهيوني بشكل كبير، خاصة أن الإسرائيليين والسعوديين قلقين للغاية من عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي".

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، في تقرير لها الأحد الماضي، بأن إسرائيل تمارس ضغوطا كبيرة على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، حيث تلوح بهجوم عسكري ضد إيران، في محاولة للتأثير على شكل اتفاق نووي جديد، بحيث يشمل قيودا على البرنامجين النووي والصاروخي، والحد من التأثير الإيراني في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تؤمن بأن بايدن يسعى إلى عودة سريعة إلى اتفاق نووي مع إيران، وبأن بلادها ستحاول التأثير عليه حيال الملف النووي الإيراني، محذرة من أن الخيار العسكري ما يزال مطروحا على الطاولة.