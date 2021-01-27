مكتب روحاني: نعتزم توقيع عقد استيراد مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن طهران بصدد التوقيع اليوم أو غدا على عقد استيراد مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا، لافتًا إلى أن الدفعة الأولى ستصل خلال 10 أيام.

طهران- سبوتنيك. وقال واعظي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء إنه يجري التفاوض مع الروس لتوقيع عقد توريد لقاح "سبوتنيك V".

وتابع: "نأمل أن يتم توقيع العقد اليوم أو يوم غد، حيث يشمل العقد توريد مليوني جرعة من اللقاح الروسي وتصل إلى إيران خلال ثلاثة أشهر.. والدفعة الأولى تصل خلال عشرة أيام والدفعة الثانية في الشهر القادم والثالثة قبل الربيع".

وأضاف أن "مفاوضاتنا مع روسيا تجري بشكل جيد، أخذنا جميع الوثائق الخاصة بلقاحهم ودرسناها وقبل يومين وصلنا إلى تسجيل لقاحهم في البلاد وأصدرنا قرار بتسجيله وأرسلنا القرار للروس وسفيرنا في موسكو".

وأردف "اشترينا أكثر من 16 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا عن طريق آلية (كوفاكس) التابعة المنظمة الصحة العالمية وننتظر دورنا للحصول عليها".

وتابع "نتفاوض مع ثلاثة دول أخرى لاستيراد اللقاح وهي الصين وروسيا والهند، والتي تمتلك لقاحات يتم استخدامها في الكثير من الدول".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا تم تسجيله في إيران، معربا عن أمله في البدء قريبا بإنتاجه المشترك مع روسيا.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو: "أود أن أبلغكم أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في إيران يوم أمس، وقد تمت الموافقة عليه من قبل سلطاتنا الصحية، وفي المستقبل القريب، نأمل أن نتمكن من شرائه وكذلك بدء الإنتاج المشترك".

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم، ضد كوفيد- 19، في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.