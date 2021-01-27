الصين تعلق على الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن تمديد معاهدة "ستارت -3"

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، على الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت -3".

بكين - سبوتنيك. وقال تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي: "الصين ترحب بالاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت -3".

وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي والسلام والأمن الدوليين.

إلى ذلك، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء، لوزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول إبرام اتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت -3".

وجاء في تعليمات نشرت اليوم الأربعاء: "تكليف وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المعاهدة الدولية التي تتضمن البنود الرئيسية التي أقرتها الحكومة الروسية، وضمان إبرامها عند التوصل إلى اتفاق".

ويوم أمس الثلاثاء، أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي أول محادثة هاتفية بينهما، حيث أعربا عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت -3".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه في الـ26 من الشهر الجاري، للبرلمان الروسي (الدوما) مشروع قانون للمصادقة على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (التي تنتهي في الـ5 من شباط/ فبراير القادم)، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان نظيره الأمريكي جو بايدن، رغبته في تمديد المعاهدة.

ووفقا للوثيقة المقدمة، من المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 شباط/ فبراير 2026.

يذكر أن معاهدة "ستارت -3" التي تنتهي صلاحيتها في 5 شباط/ فبراير القادم وُضعت ليتم تطبيقها 10 سنوات، مع إمكان تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.