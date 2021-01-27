جدل في الصين بسبب نكتة لممثلة كوميدية عن الرجال

وتشارك يانغ لي (29 عاما) في البرنامج التلفزيوني الصيني "روك آند روست"، وتتناول من خلاله قضايا مثيرة للجدل، ويشاهدها الملايين من متابعي البرنامج في كل أسبوع.

والحلقة التي تسببت في الجدل عرضت الشهر الماضي، عندما أخبرت يانغ زميلها الكوميدي أثناء العرض عن آخر نكاتها الجديدة، فأجابها : "هل تختبرين صبر الرجال؟".. فردت بطريقة كوميدية ساخرة: "وهل للرجال صبر أصلاً؟"، بحسب موقع "بي بي سي".

وأثار هذا الرد موجة جديدة من الانتقادات ضد يانغ لي، واتهمها مستخدمو الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ "كره الرجال"، بينما دافع عنها مؤيدوها مؤكدين على أن المنتقدين الذكور يبالغون في حساسيتهم ويفتقرون لحسّ الدعابة.

ودعت مجموعة تقول إنها تدافع عن حقوق الرجال، مستخدمي الإنترنت لإرسال شكوى عن يانغ لي إلى جهاز تنظيم وسائل الإعلام في البلاد، متهمة إياها "بإهانة جميع الرجال بشكل متكرر وخلق نوع من الفرقة بين الجنسين".

وعلق عدد من الكوميديين الصينيين على هذه الحالة من الجدل، وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، الذي انتشر على نطاق واسع وشوهد أكثر من 100 مليون مرة، قال الممثل الكوميدي الصيني، تشي زي: "إن يانغ لا تؤدي كوميديا ارتجالية حقيقية".

بينما أعلن الكوميدي الأمريكي الصيني، جو وونغ، دعمه ليانغ، مبررا ذلك بأن الكوميديا تمنح فرصة "للمحرومين لينفسوا عن أنفسهم ويسخروا من الذين ينعمون بامتيازات في المجتمع".