موسكو تعلن عن مواصلة الاتصالات مع واشنطن بشأن مبادرة بوتين حول القمة "الخماسية"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان الاتصالات فيما يتعلق بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن القمة "الخماسية".

وقال بيسكوف "سيتم إجراء مزيد من الدراسة، وستستمر الاتصالات الروسية الأمريكية في هذا الصدد".

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، أناتولي أنطونوف، أعلن منذ أيام أن موسكو تعول على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، دراسة اقتراحها لعقد قمة "خماسية" مجلس الأمن الدولي.

وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كانت المبادرة الروسية مدعومة في السابق من قبل قيادة الدول الخمس وما تزال سارية المفعول".

وأضاف: "تم إرسال المقترحات الواردة على جدول الأعمال إلى الزملاء. هذه هي القضايا الرئيسية التي تؤثر على حالة السياسة العالمية والأمن والاقتصاد. لم يتم تحديد تاريخ ومكان هذا الاجتماع بعد".

وتابع أنطونوف: "نأمل أن تدرس الإدارة الجديدة الفكرة الروسية بعناية وأن يتم تنظيم قمة "الخماسية" بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي بذلك".

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حزيران/ يونيو الماضي تنظيم لقاء لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، وبريطانيا).

وحتى الآن، أعربت جميع الدول عن استعدادها للمشاركة في مثل هذا اللقاء، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن الاقتراح: "الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجدداً".