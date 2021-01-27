في يوم ذكرى الهولوكوست... البابا يحذر من التطرف الأيديولوجي

حث البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، الناس على مراقبة التطرف الأيديولوجي عن كثب.

جاء ذلك أثناء احتفال البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، بالذكرى 76 لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز، حيث أشار: "لأن هذه الأشياء يمكن أن تحدث مرة أخرى"؛ بحسب "رويترز".

ووفقا للوكالة، يأتي حديث البابا بعد ثلاثة أسابيع من ظهور مظاهر معاداة السامية في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في الـ6 كانون الثاني/ يناير وبعد أسبوعين من تخريب أحد أكبر المعابد اليهودية في مونتريال وحرقه تقريبًا.

وقال البابا فرانسيس، متحدثًا أمام جمهوره العام، الذي عقد داخل المكتبة البابوية بسبب قيود فيروس كورونا، إنه من الضروري ألا ينسى العالم: "التذكر هو تعبير عن الإنسانية. التذكر هو علامة على الكياسة". وقال فرانسيس، الذي زار أوشفيتز في عام 2016 ، "إن التذكر شرط لمستقبل أفضل يسوده السلام والأخوة".

وأوردت الوكالة "قتل النازيون وحلفاؤهم حوالي 6 ملايين يهودي وآخرين في أوروبا التي احتلها ألمانيا"، مضيفة: "قُتل أكثر من مليون شخص، معظمهم من اليهود، في معسكر أوشفيتز جنوبي بولندا، الذي تم تحريره من قبل القوات السوفيتية في 27 يناير 1945. وتعرضت الغالبية العظمى منهم للغاز حتى الموت".

وقال البابا فرانسيس إن المجتمع يجب ألا يتخلى عن حذره من مخاطر القومية.

وقال: "التذكر يعني أيضًا توخي الحذر لأن هذه الأشياء يمكن أن تحدث مرة أخرى، بدءًا من المقترحات الأيديولوجية التي تدعي أنها تريد إنقاذ شعب ولكنها تنتهي في النهاية بتدمير شعب وإنسانية".

وقال: "كن حذرًا من كيفية بدء مسار الموت والإبادة والوحشية هذا".