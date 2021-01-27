موسكو: تصرفات الاتحاد الأوروبي بشأن نافالني "ذروة الخطوات غير الودية"

قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصرفات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالوضع حول أليكسي نافالني هي ذروة الخطوات غير الودية، وهذا يلقي بظلال من الشك على إمكانية بناء مزيد من التعاون بين موسكو وبروكسل.

وأشارت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء:

"على الرغم من الاعتراف بعدم قابلية تنفيذ ما يسمى بـ" المبادئ الخمسة "للعلاقات مع روسيا، لم يتمكن أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال العام من بدء العمل على إعادة التفكير. على العكس من ذلك، استمروا في سياسة العقوبات، وأخضعوا مواطنينا والأعمال التجارية لقيود غير قانونية. وتدخلت في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا".

وشددت الوزارة على أن "ذروة الخطوات غير الودية كانت الإجراءات المتعلقة بما يسمى" تسميم "أليكسي نافالني"، والتي تلقي بظلال من الشك على إمكانية بناء مزيد من التفاعل مع الاتحاد الأوروبي".

وأصدر الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قرارًا بشأن عقوبات ضد ستة روس ومعهد علمي فيما يتعلق بقضية "نافالني"، حيث مُنع هؤلاء الروس من دخول الاتحاد الأوروبي.

اعتُقل نافالني في 17 يناير / كانون الثاني، في مطار شيريميتيفو لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج بعد حادثة تسمم مزعوم. واحتجزت محكمة مدينة خيمكي نافالني لمدة 30 يومًا. وبحسب دائرة السجون الفيدرالية، فقد تم اعتقال نافالني، الذي تم وضعه على قائمة المطلوبين، بسبب انتهاكات متكررة لفترة الاختبار كعقوبة مع وقف التنفيذ.