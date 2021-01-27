آبي أحمد يصف المزارعين بـ "الأبطال" ويؤكد: يجب تحقيق الاكتفاء الغذائي لإثيوبيا

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أقود هؤلاء الأبطال الذين يزرعون الأرض التي تطعمنا".
وتابع: "سأواصل التزامي بالتفاني من أجل التنمية الزراعة والأهداف الخضراء التي نسعى لتحقيقها حتى نصبح أمة لديها الاكتفاء الذاتي من الغذاء".
I commend our tireless heroes of the field that toil the lands to feed us. Continued committed engagement to our agricultural and #GreenLegacy goals as a nation is imperative in ensuring food self sufficiency. pic.twitter.com/fVq3OpTr8Q— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 27, 2021
وحقق الإثيوبيون رقما قياسيا عالميا يوم 30 يوليو/ تموز الماضي، بزراعة 353 مليون شجرة في يوم واحد، ضمن حملة البصمة الخضراء إضافة إلى نحو 4 مليارات شتلة في العام الماضي.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن آبي أحمد، زراعة 5 مليارات شتلة في موسم الأمطار، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، التي أشارت إلى قوله إن الإثيوبيين بجميع فئاتهم التزموا بروح المسؤولية والانتماء الوطني لتحقيق حملة البصمة الخضراء.
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