آبي أحمد يصف المزارعين بـ "الأبطال" ويؤكد: يجب تحقيق الاكتفاء الغذائي لإثيوبيا

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن العاملين في الحقول هم الأبطال الذين يعدون الأرض التي تخرج الغذاء للإثيوبيين.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أقود هؤلاء الأبطال الذين يزرعون الأرض التي تطعمنا".

وتابع: "سأواصل التزامي بالتفاني من أجل التنمية الزراعة والأهداف الخضراء التي نسعى لتحقيقها حتى نصبح أمة لديها الاكتفاء الذاتي من الغذاء".

I commend our tireless heroes of the field that toil the lands to feed us. Continued committed engagement to our agricultural and #GreenLegacy goals as a nation is imperative in ensuring food self sufficiency. pic.twitter.com/fVq3OpTr8Q — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 27, 2021

وحقق الإثيوبيون رقما قياسيا عالميا يوم 30 يوليو/ تموز الماضي، بزراعة 353 مليون شجرة في يوم واحد، ضمن حملة البصمة الخضراء إضافة إلى نحو 4 مليارات شتلة في العام الماضي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن آبي أحمد، زراعة 5 مليارات شتلة في موسم الأمطار، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، التي أشارت إلى قوله إن الإثيوبيين بجميع فئاتهم التزموا بروح المسؤولية والانتماء الوطني لتحقيق حملة البصمة الخضراء.