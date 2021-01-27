إيران تكشف عن مشروع ضخم جدا في بحر عمان

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مشروع ضخم جدا في مدينة جاسك الإيرانية المطلة على بحر عمان.

وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية، إلى توجيه رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية لإنشاء أضخم ميناء تجاري في البلاد، في إحدى مناطق ضواحي مدينة جاسك المطلة على بحر عمان.

وأكد رئيس منظمة الموانئ الإيرانية، محمد راستاد، بعد زيارة تفقدية لمينائي "كوه مبارك" و"جاسك" الواقعين جنوب شرقي إيران، اليوم الاربعاء، إلى أنه تم التوصل إلى نتائج نهائية بخصوص بناء أضخم ميناء تجاري شرقي مضيق هرمز في ضواحي جاسك على بحر عمان.

ونوّه راستاد إلى أن الهدف من بناء الميناء الضخم بجانب ميناء جابهار، هو استقبال السفن العابرة للقارات في شرق مضيق هرمز.

وبيّن رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن الاختيار وقع على منطقة في ضواحي مدينة جاسك المطلة على بحر عمان.