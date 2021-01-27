الخارجية الروسية: إيران بصدد إنتاج "يورانيوم معدني" تحت رقابة وكالة الطاقة الذرية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني، أن الأنشطة النووية الإيرانية تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك إعداد البنية التحتية لإنتاج اليورانيوم المعدني.

موسكو – سبوتنيك. ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "لا تزال جميع الأنشطة النووية في إيران تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن حيث عمق وحجم وكثافة عمليات التفتيش، لا تزال الجمهورية الإسلامية تمثل نموذجاً بين الدول الأعضاء في الوكالة".

وتابعت بقولها: "جميع الخطوات التي اتخذتها طهران مؤخراً، بما في ذلك وبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وإعداد البنية التحتية لإنتاج اليورانيوم المعدني، أيضاً يتم تحت إشراف صارم من مفتشي الوكالة ".

واستمرت الخارجية الروسية بقولها: "إيران تعلن أن برنامجها النووي سلمي حصرا. وأن فحص الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو بالذات الذي يتيح التأكد بالضبط ما إذا كان الحال بهذا الشكل".

ويذكر أنه في أوائل كانون الأول/ديسمبر، صادقت إيران على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، والذي ألزم السلطات بالبدء بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (من 20 في المئة) واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي.

وتشمل البنود الأخرى في القانون تشغيل معمل إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان.