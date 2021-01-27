روسيا... تغريم طالب عربي شارك في نشاط غير منسق في سانت بطرسبرغ

أفادت الدائرة الصحفية المشتركة لمحاكم سانت بطرسبرغ أن محكمة موسكو الجزئية في سان بطرسبرغ غرمت طالبًا من الجزائر لمشاركته في إجراء غير منسق يوم 23 يناير.

وقالت الخدمة الصحفية المشتركة في بيان اليوم الأربعاء:

"فحصت المحكمة المواد وفرضت غرامة قدرها 10 آلاف روبل".

وبحسب الخدمة الصحفية للمحاكم، فقد شارك طالب من الجزائر طوعا في عمل غير منسق نظمه أنصار أليكسي نافالني وتسبب في انتهاك القواعد والقواعد الصحية.

المواطن الجزائري، وفقًا للمحكمة، لم يعترف بذنبه وادعى أنه كان ينتظر زوجته في محطة المترو في شارع نيفسكي بروسبكت في نزهة على الأقدام. وتشير المحكمة إلى أن محضر الشرطة الذي أعد ضده لم يؤكد هذه الرواية.

وقعت أعمال احتجاجية غير منسقة في 23 يناير في مدن مختلفة من روسيا. حث أنصار أليكسي نافالني الناس على الخروج معهم. وطبقاً لدميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فإن "بعض المحرضين" يطالبون بأفعال "نفهمها بشكل واضح".