بعد الأجواء... إسرائيل تغلق معابرها البرية لمواجهة كورونا

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الأربعاء، إغلاق المعابر الحدودية البرية ابتداء من صباح يوم غد الخميس بهدف الحد من تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

القدس– سبوتنيك. وقالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية إن "القرار سيدخل حيز التنفيذ من الخميس الساعة 06:00 وحتى الأحد 31 كانون الثاني/يناير، وبموجب القرار سيتم إغلاق المعابر الحدودية في غور الأردن وطابا والعربة، فيما سيبقى جسر الملك حسين البري مع الأردن مفتوحا أمام سكان الضفة الغربية".

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الجاري، تعليق الرحلات الجوية الدولية من إسرائيل وإليها لمدّة أسبوع وأغلقت مطار بن غوريون، وذلك في سياق إجراءات صحية تهدف إلى الحد من تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وعلى الرغم من حصول أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي على لقاح مضاد لكورونا منهم نحو 1.4 مليون تلقوا الجرعة الثانية الشهر الماضي، إلا أن عدد الإصابات الوبائية عاد ليرتفع بشكل حاد في كانون الثاني/يناير، بسبب عدم احترام تدابير التباعد الاجتماعي بين جزء من السكان، بحسب وزارة الصحة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ المزيد من التدابير الوقائية المشددة للحد من تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، فقد تم تشخيص 7737 إصابة جديدة بالفيروس أمس. وبلغ عدد المرضى في حالة خطيرة 1141، بينهم 311 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، وحصيلة الوفيات 4513 منذ بداية الجائحة. وجرى تطعيم 2768202 بالجرعة الأولى و1377803 بالجرعتين الأولى والثانية.

واكتشفت السلطات الإسرائيلية حالات عدة مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد المعروفة باسم (البريطانية) خاصة بين السيدات الحوامل، كما جرى رصد مصابين بها أيضا في الضفة الغربية.

ويتعين على المسافرين الراغبين في دخول إسرائيل إبراز نتيجة سلبية لفحص لم يمض على إجرائه أكثر من 72 ساعة، أو أن يثبتوا تلقيهم لقاح مضاد للفيروس.