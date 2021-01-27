إيران: تصريحات إسرائيل حول استهداف منشآتنا النووية "أضغاث أحلام"

اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الأربعاء، أن التصريحات الإسرائيلية حول استعدادها لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا قضت الضرورة ذلك، مجرد "أوهام وأضغاث أحلام"، محذرا من إقدام تل أبيب على تلك الخطوة.

طهران - سبوتنيك. وقال شكارجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "تصريحات الكيان الصهيوني الأخيرة عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية لم تكن سوى أوهام وأضغاث أحلام"، وحذر "سنبيد تل أبيب إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني حماقة تجاه إيران وشعبها العظيم".

وتأتي كلمات المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس الثلاثاء، بأن هناك خطط لاستهداف البرنامج النووي الإيراني حال كان هناك ضرورة لذلك.

وبدوره، حذر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إسرائيل من رد فعل طهران جراء التهديدات الإسرائيلية لها، وقال إن بلاده تحتفظ بحق الرد على هذه التصريحات.

ووصف الحديث الإسرائيلي عن تهديد الملف النووي الإيراني للمنطقة بأنه كذب وافتراء واستخدام لمعلومات ملفقة. وشدد على أن تهديدات إسرائيل ترمي للتستر على ترسانتها النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن قناعته ببطلان التصريحات التي جاءت على لسان قائد أركان الجيش الإسرائيلي، معربا عن قناعته بغياب أي خطة أو قدرة لدى إسرائيل على شن حرب ضد طهران.