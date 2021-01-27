المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة: عازمون على الدفاع عن مصالح إسرائيل

وعدت المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني، بالدفاع عن مصالح إسرائيل كحليف، في هذا المنصب.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت غرينفيلد، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "إذا تمت الموافقة علي، سأكون سعيدة بدعم إسرائيل".

وتابعت المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بقولها: "سأكون سعيدة بالوقوف ضد الهجمات الظالمة على إسرائيل، والقرارات المستمرة التي يجري تقديمها ظلما ضد إسرائيل".

واستمرت غرينفيلد: "غني عن القول، بأنه ليس لإسرائيل صديق أقرب من الولايات المتحدة، وسأعكس ذلك في أفعالي بمنظمة الأمم المتحدة ".

يذكر أن غرينفيلد، كانت قد شغلت منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحسب وسائل إعلام، وفقاً لبايدن وحاشيته، فإن ترقية "امرأة من أصول أفريقية ودبلوماسية محترمة، إلى هذا المنصب ستساعد في استعادة الروح المعنوية".