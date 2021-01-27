مسؤول: إيران قد تصبح مركزا لتوزيع لقاح "سبوتنيك V"

قال رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن إيران تسعى لأن تصبح مركزا لتوزيع اللقاحات في المنطقة، وقد تصبح مركزا لتوزيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي، في حال وقعت عقد استيراده وإنتاجه، مشيرا إلى أن توقيع هذا العقد قد يحدث قريبا نظرا للعلاقات الجيدة بين موسكو وطهران.

طهران - سبوتنيك. وقال جهانبور في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هدفنا من إنتاج اللقاح ليس إنتاج لقاح لكوفيد19 فقط، بل جعل إيران مركزا لإنتاج اللقاحات على مستوى الشرق الأوسط وغرب آسيا، ولدينا القدرات البشرية والإنتاجية لذلك".

وأضاف: "البلد الذي يستطيع ترقية تكنولوجيا إنتاج اللقاحات وتوسيعها في إيران هي روسيا، وإذا تم توقيع عقد استيراد لقاح "سبوتنيك V" وإنتاج هذا اللقاح بشكل مشترك، فإن إيران بالإضافة إلى تأمين حاجتها من اللقاح، تستطيع أن تصبح مصدرا لتصدير لقاح "سبوتنيك V" إلى دول المنطقة".

وأكد جهانبور: "بالنظر إلى العلاقات الجيدة بين طهران وموسكو والمؤسسات العملية بين البلدين ووزارة الصحة في البلدين، فإن توقيع هذا الاتفاق سوف يتم بسرعة".

وتابع: "نقوم بالتفاوض مع روسيا والصين والهند وأوروبا لاستيراد لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، ولكن لاستيراد اللقاح لدينا شرط وحيد، وهو أن لا يأتي اللقاح الأمريكي أو البريطاني إلى السوق الإيرانية. ما عدا هذين المصدرين (أمريكا، بريطانيا) ليس لدينا أي مشكلة مع استيراد اللقاح".

وأضاف جهانبور: "حتى لو عرض اللقاح الأمريكي أو البريطاني عبر منظمة الصحة العالمية عبر آلية (كوفاكس)، فإن إيران لن تستورده ولن تشتريه، لكن إذا تم إنتاج لقاح أوروبي في روسيا مثلا فليس لدينا مشكلة في شرائه".

ولفت كيانوش جهانبور إلى أن بلاده بحاجة إلى استيراد ثلث اللقاحات من الخارج لتطعيم شعبها، وفيما بعد تكمل عملية التطعيم من اللقاح الذي سوف ينتج في الداخل.

وقال: "هذا الثلث الذي نحتاج استيراده من الخارج متعلق بمدى استعداد وقدرة شركات إنتاج اللقاحاتـ التي نقوم بالمفاوضات معها لتأمين هذه الكمية لنا، وإلى أي مدى تستطيع هذه الشركات تأمين الكمية التي نريد أن نبدأ بها مرحلة التلقيح الأولى".

وتابع: "في المراحل الثانية والثالثة ربما لا نحتاج الى استيراد اللقاح من الخارج مثل المرحلة الأولى، وفي هذا السياق يجب أن نرى كم تستطيع الشركة المنتجة لـ"سبوتنيك V" أن تورد لنا من الكمية التي نحتاجها".

وكان محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، قد أعلن أن طهران بصدد التوقيع اليوم أو غدا على عقد استيراد مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا، لافتًا إلى أن الدفعة الأولى ستصل خلال 10 أيام.

وقال واعظي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه يجري التفاوض مع الروس لتوقيع عقد توريد لقاح "سبوتنيك V".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، ضد فيروس كورونا تم تسجيله في إيران، معربا عن أمله في البدء قريبا بإنتاجه المشترك مع روسيا.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V".