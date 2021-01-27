سنغافورة تعتقل مراهقا خطط لمهاجمة مسجدين في ذكرى "مذبحة كرايستشيرش"

أعلنت السلطات الأمنية في سنغافورة، اليوم الأربعاء، اعتقال مراهق، كان يعتزم الهجوم على مسجدين بالتزامن مع ذكرى استهداف مسلمين في نيوزلندا قبل عامين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم اعتقال مراهق يبلغ من العمر 16 عاما، وهو طالب ثانوي، اعترف بخطط مفصلة واستعدادات للقيام بهجمات إرهابية.

وكان الطالب ينوي مهاجمة مسجدين في سنغافورة باستخدام منجل (أداة قطع بشفرات منحنية).

وخطط الفتى لتنفيذ جريمته في ذكرى ارتكاب الأسترالي بريتون تارانت، هجوما مسلحا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 51 مصلّياً في 2019.

وكان الطالب يعتزم إحراق المسجدين في سنغافورة بعد إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى بواسطة المنجل.

وتم اعتقال الفتى الذي كان ينوي بث الهجوم على الإنترنت بشكل حي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو محتجز من وقتها دون محاكمة بموجب قوانين الأمن الصارمة للجزيرة.

وكان من المخطط أن ينشر الطالب السنغافوري وهو بروتستانتي من أصل هندي، نصوصا قبل الهجمات استلهم فيها الكثير من بيان مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزلندا.

وبحسب بيان الوزارة السنغافورية، شاهد الفتى فيديوهات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق وتوصل الى نتيجة خاطئة مفادها أن "داعش" مثّل الإسلام، وأن الإسلام دعا أتباعه إلى قتل غير المؤمنين.