أمريكا تعلن حالة التأهب ضد الإرهاب بعد رصد تهديدات محتملة

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الأربعاء، حالة التأهب ضد الإرهاب على مستوى البلاد، مستشهدة بالتهديد المحتمل من المتطرفين المحليين المناهضين للحكومة المعارضين لجو بايدن كرئيس.