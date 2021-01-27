في أول اتصال بينهما... وزيرا خارجية إسرائيل وأمريكا يبحثان "التهديد الإيراني والسلام"

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "السلام في الشرق الأوسط والتهديد الإيراني"، وذلك في اتصال هاتفي هو الأول بينهما.

وقال أشكنازي في بيان إنه بحث مع بلينكن "قضايا استراتيجية والتوسع المستمر في دائرة السلام والتهديد الإيراني"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وزير خارجية إسرائيل قال لنظيره الأمريكي: "اتفاقيات السلام بقيادة الولايات المتحدة خلقت تحالف سلام واسع النطاق في الشرق الأوسط ويجب علينا جميعا مواصلة العمل لتوسيع الدائرة وإزالة أي تهديد يمكن أن يقوض الاستقرار الأمني ​​في المنطقة".

واضاف أشكنازي: "أنا واثق من أننا معا سنعرف كيف نتحرك ضد الإرهاب العالمي وأي تهديد للاستقرار تقوده إيران وشركاؤها".

ووقعت إسرائيل برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وسط تصريحات إسرائيلية بأن دولا أخرى ستنضم إلى "دائرة السلام" في القريب.

وتزايد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية اتهام الأخيرة تل أبيب بالوقوف خلف اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في العاصمة طهران أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، هددت طهران بـ "إبادة تل أبيب"، وذلك ردا على تهديدات اطلقها مساء أمس رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي باستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، أن التصريحات الإسرائيلية حول استعدادها لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا قضت الضرورة ذلك، مجرد "أوهام وأضغاث أحلام".

وأضاف شاركجي محذرا: "سنبيد تل أبيب إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني حماقة تجاه إيران وشعبها العظيم".