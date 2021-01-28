ولاية أمريكية تحاول استرجاع ما أنفقته على دواء كورونا الذي روج له ترامب

يسعى مكتب المدعي العام في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، إلى استرجاع ما قيمته مليوني دولار مما تم إنفاقه لشراء هيدروكسي كلوروكين، دواء الملاريا الذي روج له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كدواء فعال ضد COVID-19.

وأجرى حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت اليميني الجمهوري، عملية الشراء في أبريل ودافع عن قراره بالقول إنه حتى لو لم يكن هيدروكسي كلوروكين فعالًا ضد الفيروس التاجي، فلا يزال له استخدامات عديدة، وقال: "هذه الأموال لن تذهب سدى بأي شكل من الأشكال"، بحسب ما ذكرت صحيفة "The Frontier" الأمريكية.

ومع ذلك، تحاول الولاية الآن إعادة الدواء إلى شركة "FFF Enterprises"، وهي شركة لبيع الأدوية في كاليفورنيا والتي باعت الكمية كاملة، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

Oklahoma trying to return $2 million of anti-malaria drug touted by Trump: report https://t.co/TQQn2bRPtx pic.twitter.com/9dXHc3bQdo — The Hill (@thehill) January 28, 2021

​قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام، أليكس جيرزيوسكي، لصحيفة "The Fronter" إن مكتبه كان يحاول التوصل إلى حل بناءً على طلب وزارة الصحة بولاية أوكلاهوما.

تشير الصحيفة إلى أن 20 ولاية اشترت هيدروكسي كلوروكين بعد أن وصفه ترامب بأنه فعال ضد COVID-19.

قالت عضو الحزب الديموقراطي كارلي أتشيسون لصحيفة "The Frontier": "كل قرار يتخذه الحاكم يراعي صحة وحياة سكان أوكلاهوما، بما في ذلك شراء هيدروكسي كلوروكوين، وتأمين معدات الحماية الشخصية، وتوزيع اللقاحات لمكافحة أزمة كورونا هذه ".

أبلغت أوكلاهوما حتى الآن عن أكثر من 380 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 3000 حالة وفاة، وفقًا لبيانات مراكز استقصاء الأمراض والوقاية منها. وتم إعطاء أكثر من 328000 جرعة لقاح فايزر الأمريكي في الولاية حتى الآن.