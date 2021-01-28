باميلا أندرسون تتزوج سرا من حارسها الشخصي

تزوجت الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون من حارسها الشخصي دان هيهرست، وأقاما حفل الزفاف سرا.

فوفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أقيم حفل الزفاف عشية عيد الميلاد في منزل الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا في مدينة فانكوفر الكندية.

— Daily Mail US (@DailyMail) January 27, 2021

وقالت أندرسون في مقابلة مع الصحفية: "أنا بالضبط حيث أحتاج أن أكون.. في أحضان رجل يحبني حقًا".

وبحسب الصحفية بدأت العلاقة بين هيهرست البالغ من العمر 40 عاما وأندرسون البالغة من العمر 52 عاما في ربيع عام 2020 حيث وقعت بحبه خلال فترة الإغلاق العام بسبب إنتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن هذا هو الزواج الرابع للممثلة الأمريكية الشهيرة.