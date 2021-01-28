بولندا تعارض اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن شراء لقاحات كورونا

أعربت بولندا، اليوم الخميس، عن عدم رضاها عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن المركزية في شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.

وارسو - سبوتنيك. وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، المفوض الحكومي لشؤون التطعيم، ميشال دفورتشيك، للإذاعة البولندية: "في العام الماضي تعاملنا مع اقتراح المفوضية الأوروبية بثقة كبيرة ودخلنا إلى آلية التضامن هذه. والآن يمكننا مناقشة ما إذا كان الاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية هو أفضل حل حقًا".

وأضاف "لا أريد أن أعطي تقييمات، سيأتي الوقت لذلك، وفي نفس الوقت، وبدون أدنى شك، فإن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه ويتم تنفيذه الآن يترك الكثير من التساؤلات".

ويتوقع في المستقبل القريب، تراجع معدل التطعيم في بولندا. فقد خفضت شركة "فايزر" إمدادات اللقاح إلى عدد من البلدان، بما في ذلك بولندا، وعزت ذلك إلى إعادة بناء مصنع في بلجيكا. كما تؤخر موديرنا شحنات اللقاح إلى بولندا.

كما تحتج السلطات البولندية على انتهاك ألمانيا للاتفاقية الأوروبية وإبرامها عقدا إضافيا منفصلا مع شركة فايزر لشراء اللقاح.

في وقت سابق، توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على أن تقوم المفوضية الأوروبية بإبرام عقود مركزية لشراء اللقاحات، والتي سيتم بتوزيعها بين الدول بما يتناسب مع الاحتياجات.

ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية المحدثة، ستسمح العقود المبرمة حتى الآن، لدول الاتحاد بالحصول على حوالي ملياري جرعة من اللقاح.