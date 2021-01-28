أكثر من نصف الألمان يؤيدون فكرة الإغلاق

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "زد دي أف - بوليتباروميتر" الألمانية، تأييد أكثر من 60 بالمئة من السكان لفكرة إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

موسكو-سبوتنيك. وأشار الاستطلاع إلى "أن 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يعارضون إغلاق الحدود فيما اعتبر 56 بالمئة، الإجراءات التقييدية المتعلقة بفيروس كورونا صحيحة ورأى 14 بالمئة أنها مفرطة بينما أكد 28 بالمئة أنها ليست صارمة بما يكفي، وأيد 59 بالمئة إغلاق المدارس بينما عارضها 35 بالمئة".

وأجرت الاستطلاع مجموعة "فورشونغس غروبه فالن" الاجتماعية، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2021، وشارك فيه 1371 مواطن. يبلغ هامش الخطأ ثلاث نقاط مئوية لـ 40 بالمئة.

هذا وقد دقّت رئيسة المفوّضية الأوروبّية، أورسولا فون دير لاين، ناقوس الخطر خلال قمّة حول "الوضع الصحّي الخطير للغاية" الذي تسبّب به كوفيد-19 في كلّ أوروبا.

واعتبرت أنّه يجب عدم تشجيع "السفر غير الضروري" بين بلدان الاتّحاد الأوروبّي، مشدّدةً في الوقت نفسه على ضرورة "مواصلة عمل السوق الموحّدة" أي مواصلة السماح بالانتقال "السلس للعمّال الأساسيّين والبضائع عبر حدود" دول الاتّحاد.