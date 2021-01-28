المدمرة الأمريكية "بورتر" تجري مناورات في البحر الأسود

أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن المدمرة الأمريكية بورتر تجري تدريبات في البحر الأسود.

وقالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية على تويتر: "المدمرة الأمريكية بورتر تتحرك باتجاه البحر الأسود حيث ستجري مناورات للحفاظ على الأمن البحري في المنطقة".

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 28, 2021

وفي 23 كانون الثاني / يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود الروسي يتتبع المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" في مياه البحر الأسود.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته في البحر الأسود، مشيرة إلى أن تصرفات الحلف من شأنها تقويض الاستقرار في الإقليم وتدق إسفينا بين دول الجوار.