لوكاشينكو: مستعد لمواصلة الدفاع عن البلاد إذا لزم الأمر

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه مستعد لمواصلة الدفاع عن البلاد، إذا لزم الأمر، على دبابة، مع مدفع رشاش في متناول اليد.

وأضاف لوكاشينكو تبعا لوكالة الأنباء المحلية "بيلتا"، "لست بحاجة إلى إلقاء اللوم على دفاعي عن بلدي، هذه واجباتي الدستورية، وسأدافع، مهما كلفني ذلك، إنه ضروري".

وأكد رئيس الدولة أنه "خلال فترة الاحتجاجات في البلاد، كانت تصرفات السلطات ونفسه تهدف في المقام الأول إلى حماية البلاد"، مضيفا "لا يجب أن نسترخي بأي حال من الأحوال، الناس لن يغفروا لنا أبدًا لإهمالنا، لقد أدرك الكثير من الناس أننا تصرفنا بصرامة ودافعنا عن بلادنا، وسيتفهم الآخرون".

بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس، والتي فاز فيها لوكاشينكا للمرة السادسة، والذي حصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1% من الأصوات، بدأت احتجاجات المعارضة الجماهيرية في البلاد. خلال تفريق التجمعات الاحتجاجية، استخدمت قوات الأمن، من بين أمور أخرى، وسائل خاصة ومعدات خاصة.