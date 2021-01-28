نقص لقاحات كورونا يجبر فرنسا على وقف عمليات التطعيم

أجبر نقص اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19" في فرنسا، إلى تأجيل إعطاء الجرعات الأولى من التطعيم لسكان باريس ومنطقتين أخريين، والتي يشكل سكانها معا ثلث سكان البلاد.

كشف ذلك، مصدر صحي مطلع، اليوم الخميس، والذي قال لوكالة "رويترز"، إن وكالة الصحة العامة في باريس أبلغت المستشفيات أن حقن جرعة المتابعة الثانية ستستمر. لم يكن هناك ما يشير إلى موعد استئناف الجرعات الأولى.

وأشارت وكالة الصحة إلى أن السبب هو "نقص شديد في إمدادات اللقاح وضرورة ضمان إعطاء الحقنة الثانية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل"، بحسب المصدر.

أبلغت وكالة الصحة العامة في باريس والمنطقة المحيطة بها، والتي يبلغ عدد سكانها 12.1 مليون شخص، مستشفيات المنطقة أنه اعتبارا من 2 فبراير/ شباط، سيتم تعليق جميع الجرعات الأولى من لقاح "كوفيد".

تواجه أوروبا نقصا في اللقاحات لأن شركة الأدوية "فايزر" أبطأت الإمدادات مؤقتا من أجل إجراء تغييرات في التصنيع، بينما قالت "أسترازينيكا" إنها ستخفض إمداداتها من اللقاح المخصصة للاتحاد الأوروبي في الربع الأول بسبب مشكلات الإنتاج في مصنع بلجيكي.

قالت وكالة الصحة العامة في منطقة أوت دو فرانس في شمال فرنسا، في وقت سابق يوم الخميس، إنها أرجأت إلى الأسبوع الأول من شهر مارس / آذار حقن الجرعات الأولى التي كانت مقررة في أوائل الشهر المقبل، مشيرة إلى مشاكل الإمداد.

في محيط منطقة بورغوندي، قالت وكالة الصحة العامة إنها أرجأت مواعيد الحقن الأولى من لقاحات "كوفيد 19" من أجل معالجة النقص في إمدادات اللقاحات.