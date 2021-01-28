إسرائيل تبيع 29 طائرة من طراز "إف 16" للاستخدام في التدريبات الأمريكية

أعلنت إسرائيل، اليوم، عن بيع 29 طائرة من طراز إف-16 ستستخدم في تدريبات سلاح الجو الأمريكي وهي من الفائض التي يمتلكة سلاح الجو الإسرائيلي.

وذكر بيان صادر عن مديرية التعاون الدفاعي الدولي "سيبات" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، أن "هذه الطائرة تم بيعها إلى شركة من شمال أمريكا، والتي توفر خدمات ابتكار سيناريوهات تحاكي وجود عدو على غرار "السرب الأحمر" والتي تستخدم بتدريبات سلاح الجو الأمريكي".

وأضاف البيان الذي نقلت تفاصيله قناة "i24news" أن "الصفقة التي تم إبرامها بلغت قيمتها عشرات ملايين الدولارات، وفي إطار الاتفاق جرى تسليم أول 4 طائرات إلى الولايات المتحدة، والتي تم تحميلها على طائرة شحن من طراز "أنتوف".