إيران: نواجه حربا اقتصادية شاملة

قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن الحظر المفروض على بلاده خلال العامين الماضيين لم يسبق فرضه على أي دولة أخرى، وتواجه إيران، اليوم، حربا اقتصادية شاملة.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن همتي أن صادرات النفط زادت بأكثر من الضعف، مقارنة بما كانت عليه قبل خمسة أشهر، وأن توفير 12 مليار دولار من إجمالي 23 مليار دولار، لشراء السلع الأساسية كان من احتياطات البنك المركزي.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى ضغوط الحظر غير المسبوقة على البلاد في العامين الماضيين، قائلا:

إن إجراءات الحظر على البلاد خلال العامين الأخيرين لم يسبق لها مثيل ولم تفرض على أي دولة، حتى الآن، وأن بلادنا اليوم تواجه حربا اقتصادية شاملة.

وتابع همتي، أنه "خلال الأعوام الأخيرة مررنا بظروف صعبة، لذلك يجب أن تتناسب توقعات البنك المركزي والنظام المصرفي للدولة مع إمكانيات وتسهيلات الجهاز المصرفي والبنك المركزي".

وأكد المسؤول الإيراني أن الحظر الأمريكي الجديد، الذي أُعلن عنه عام 2018، دخل حيز التنفيذ في عام 2019، أثر بشكل لافت على موارد النقد الأجنبي واقتصاد البلاد.

وشدد همتي، على أنه خلال العامين الماضيين، فقدت بلاده جزءًا كبيرًا من عائداتها من النقد الأجنبي، لذلك تعرضت الحكومة الإيرانية لضغوط كبيرة خلال تلك الفترة الحرجة من عمر البلاد، وتم تحويل نفس الكمية المحدودة من موارد النقد الأجنبي بسعر صرف 4200 تومان لدعم الشرائح الضعيفة.

وأوضح همتي أن الضغط على بلاده كان شديدا، حتى أن العديد من الدول التي كانت لديها علاقات ودية مع إيران جمدت عائداتها من العملة الصعبة ولم تقدم لها أموالها.