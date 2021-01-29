نائبة زعيم حزب ديمقراطي أمريكي تستقيل من منصبها بعد ردود فعل عنيفة على تعليقاتها المعادية للصين

استقالت لوري ماسلو، زعيمة منطقة منتخبة ونائبة رئيس حزب بروكلين الديمقراطي، من منصبها يوم أمس الخميس، بعد أن هدد العديد من مرشحي رئاسة البلدية بمقاطعة منتدى الحزب يوم الأحد بسبب تعليقاتها المعادية للصين.

وكتبت ماسلو: "لا أستطيع حتى أن أنظر إلى الطعام الصيني" بينما أعادت نشر رابطًا لمقال إخباري حول الرسوم الجمركية الصينية على البضائع الأمريكية.

وتابعت: "لقد سئمنا الشراء من الصين. فعلوا هذا بنا. لقد كذبوا علينا. ونعم، لعب ترامب دورًا خارجيًا أيضًا. أنا على سبيل المثال، لن أشتري أبدًا مرة أخرى أي شيء مصنوع في الصين".

Brooklyn district leader resigns after backlash to anti-China comments https://t.co/JyjJUL26xV pic.twitter.com/6CS6lIMdVr — New York Post (@nypost) January 29, 2021

​بعد انتقادات مدوية، اعتذرت ماسلو واستقالت من منصبها كنائبة لرئيس الحزب. لكنها لم تكن كافية لوقف النقاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

أشارت ماسلو في بيان استقالتها يوم الخميس، إلى أنها لا تريد أن تكون مسؤولة عن قيادة الحزب الديمقراطي في بروكلين.

وقالت: "أطلب ألا تُنسب تصريحاتي إلى القيادة الديمقراطية لبروكلين، لقد انتخبني جمهوري، وأنا مسؤولة أمامهم".