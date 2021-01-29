تركيا: نتمنى عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وأن تتخلص إيران من العقوبات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أن بلاده تعول على عودة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى دعم بلاده لهذا الاتفاق.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يقوم بزيارة إلى تركيا: "ندعم الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف "مع الأسف، لقد انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من هذا الاتفاق، ونأمل أن تعود إدارة بايدن إليه، وأن تتخلص إيران من العقوبات".

وكان وزير الخارجية الإيراني، دعا أمس الخميس، واشنطن إلى اتخاذ الخطوة الأولى في العودة إلى الالتزامات في الاتفاق النووي ، مشددا على عدم نسيان فشل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سياسته مع طهران.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

ولم يحدد بلينكن هذه المسائل لكن بايدن سبق وقال إنها "تشمل تطوير إيران صواريخ باليستية ودعمها قوات تعمل بالوكالة في بلدان مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن".

يذكر أن إيران قد أبرمت اتفاقها مع 6 قوى كبرى عام 2015 حيث التزمت بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها.

وانسحب ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، مما دفع إيران لتعليق الالتزام ببعض البنود.