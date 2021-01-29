لوكاشينكو يكشف سبب إجراء مراسم التنصيب سرا

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن مراسم تنصيبه جرت سرا بسبب معلومات عن تحضيرات لأعمال استفزاز.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مع طلاب في مينسك اليوم الجمعة: "جاءني رئيس اللجنة في اليوم السابق، وتضمنت المستندات التي كانت على الطاولة معلومات حول ترتيب استفزاز وإلقاء زجاجة "كوكتيل مولوتوف" على الحافلة التي تقل النواب".

وأضاف لوكاشينكو: "لم يكن أحد ليتحدث عن التنصيب. كان الجميع سيقول إن النواب احترقوا هناك. وماذا سينتج؟! وماذا كان علي أن أفعل؟ لقد فعلت ما بوسعي".

وفاز ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، التي جرت يوم 9 آب / أغسطس الجاري، بحصوله على نسبة 80.23 % من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي قدمتها لجنة الانتخابات المركزية، فيما حصلت أقوى منافسيه سفيتلانا تيخانوفسكايا زوجة المدون المحتجز سيرغي تيخانوفسكي على 9.9 %.