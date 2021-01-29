معهد بول إيرليخ الألماني يؤكد تواصله مع روسيا بشأن لقاح "سبوتنيك V"

أعلن مدير معهد بول إيرليخ الألماني، المسؤول عن مراقبة تداول الأدوية في ألمانيا، كلاوس تسيتشوتيك، اليوم الجمعة، أن المعهد على تواصل مع الجانب الروسي بشأن مسألة التسجيل المحتمل وزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.

برلين - سبوتنيك. وقال تسيتشوتيك، في مؤتمر صحفي: "لن أسميه عملاً مشتركًا، لأن لدينا مهاما مختلفة عن مهام المطورين، ولكن نعم، كانت هناك طلبات بالفعل، وكانت هناك اتصالات بشأن هذه المسألة. ويقوم معهد بول إيرليخ بتقديم دعم دولي. وهذا يعني أننا قدمنا، عبر تقنية الفيديو، استشارة لزملائنا الروس في القضايا التنظيمية (تداول الأدوية في الاتحاد الأوروبي)فيما يتعلق بموضوعين".

ووفقا له، فإن الجانب الأول من هذه الاستشارات يتعلق بمتطلبات التسجيل في الاتحاد الأوروبي. الجانب الثاني كان مسألة إجراء مزيد من المشاورات في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتسجيل لدى وكالة الأدوية الأوروبية، بما في ذلك مع زملاء من دول أخرى في الاتحاد.

وأضاف تسيتشوتيك: "هذا يعني أن مثل هذه الاتصالات ستستمر. نحن نعمل على افتراض، أن الإنتاج سيكون ممكنًا أيضًا في أوروبا، بحيث يلبي الإنتاج، إذا كان ذلك، متطلباتنا [الجودة]، ولهذا يجب أن تكون البيانات [حول اللقاح] بهذا الشكل حتى تتم الموافقة عليه عند طرح المسألة حول هذا اللقاح".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.