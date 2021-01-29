ضجة في إسرائيل... الحكومة ترد على نبأ "تقشعر له الأبدان"

حسم المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي، اليوم الجمعة، الجدل الدائر حول أنباء تطعيم سكان بعض البلدات العربية ضد فيروس كورونا، بتطعيمات منتهية الصلاحية.

وقال المسؤول إن الخبر الذي نشره موقع "واينت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، بشأن كون تطعيمات كورونا في بعض البلدات العربية، منتهية الصلاحية "لهو خبر عار عن الصحة، وتقشعر له الأبدان ومثير للتقزز". وأضاف "الخبر المذكور لا يتعدى كونه ينم عن عقلية هدفها دب الرعب والتلاعب بمشاعر المواطنين".

وبخصوص الطفرات الجديدة التي يزداد انتشارها في إسرائيل، قال الدكتور عوني يوسف، نائب مدير صندوق المرضى العام كلاليت في لواء الشمال إن "الطفرات الجديدة لفيروس كورونا تثير بلبلة الآن ليس فقط في البلاد، وإنما في العالم بأسره ذاكرا الطفرات أو السلالات الأربع الجديدة وهي البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية وطفرة لوس أنجلوس".

وأضاف "لا أحد يعرف معلومات كافية عن هذه السلالات، وبدأنا نعرف اليوم عن الطفرة البريطانية بأنها معدية أكثر وانتشارها أسرع بـ50% عن الطفرة الأولى التي عرفناها منذ بداية كورونا. وعرفنا أنها تصيب الشباب صغار السن والنساء الحوامل. والأمر الآخر المهم هو أن هذه الطفرة اليوم تسيطر بنسبة 50% على العدوى في إسرائيل والمرجح أن تكون قد دخلت الى المجتمع العربي أيضا".

وقالت وزارة الصحة في إسرائيل إن عدد إصابات كورونا في البلاد بلغ 631226 حتى صباح الجمعة، بينهم 4671 وفيات، ومن مجمل الإصابات هناك 1135 وصفت حالتهم خطيرة، علما أن المرضى حاليا عددهم 74566.

وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2932454 وعلى الجرعة الثانية 1624074.