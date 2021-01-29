على بعد أمتار قليلة.. وسائل إعلام هندية تتحدث عن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية.. فيديو

تحدثت قنوات تلفزيونية، نقلا عن الشرطة، عن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

ونشر ناشطون فيديو لمنطقة السفارة الإسرائيلية يوضح حدوث انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

Minor blast near Israel embassy in Delhi, no one injured, say police. More information awaited. #IsraelEmbassy @DelhiPolice pic.twitter.com/DvhMJIw1mp — India Ahead News (@IndiaAheadNews) January 29, 2021

وبحسب الشرطة، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة ولم يصب أحد، ولكن نقلت "رويترز" عن محطة تلفزيونية هندية أن الانفجار وقع على بعد أمتار قليلة من السفارة الإسرائيلية ودمر زجاج 4 أو 5 سيارات، في انتظار مزيد من المعلومات.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان.